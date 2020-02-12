شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

رويترز

ذكرت الشرطة فى امستردام اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مكتب شركة للبريد فى أمستردام قد يكون بسبب رسالة ملغومة، وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار.

وكانت قد ألقت شرطة هولندا القبض على 4 أشخاص يشتبه فى ارتكابهم محاولة فاشلة مشبوهة لتهريب سجين أو اثنين من سجن بمدينة زوتفن الواقعة شرقى البلاد .

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سى نيوز" إن العديد من الأشخاص حاولوا اقتحام السجن، لكن لم يتمكن أى سجين من الهرب، فيما امتنعوا عن التعليق بشأن هؤلاء الذين قد يحاولون تقديم المساعدة لتهريب السجناء.

وأضافت الشرطة فى بيان "يبدو وكأنها محاولة لاقتحام منظم" على حسب وصفها، موضحة أنه تم استدعاؤها فى بادئ الأمر للموقع فى أعقاب تقارير بشأن احتراق شاحنة على أرض السجن .

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث شاحنة بيضاء مسحوبة بعيدًا عن بوابات السجن، وبدت متفحمة نتيجة النيران المشتعلة بها، كما أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جراء الحادث.