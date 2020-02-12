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الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:10 ص
خالد صلاح
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س وج..ما هي فوبيا الظلام وكيف يمكنك التخلص منها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:00 ص
س وج..ما هي فوبيا الظلام وكيف يمكنك التخلص منها فوبيا الظلام
فاطمة ياسر

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هل تشعر بالخوف والفزع والرعب عند الجلوس في الظلام؟..هل يتملكك الخوف بمجرد انطفاء الأنوار حولك ؟،هذه الأعراض قد تكون دليل على أنك تعانى من فوبيا الظلام، وخلال هذا التقرير سنتعرف عن أسباب  وأعراض فوبيا الظلام، وفقا لموقع "webmed".

ما هي فوبيا الظلام؟

فوبيا الظلام هي الخوف من الجلوس أو التواجد في أماكن مظلمة، لأن هذا الأمر يساعد في حدوث اضطراب نفسي يظهر في الصغر ويزداد مع التقدم في العمر.

ما هي أسباب الإصابة بفوبيا الظلام؟

فوبيا الظلام تعد اضطراب نفسي يتعرض للإصابة به الكثيرون منذ الصغر بالعمر، نتيجة للجلوس في مكان مظلم بشدة كعقاب، وأيضا الجلوس في مكان مظلم يتسبب في عجز الشخص على رؤية أي شيء ويزداد هذا الأمر في شعورالشخص بالخوف والزعر.

ما هي أعراض الإصابة بفوبيا الظلام؟

هناك بعض الأعراض التي يتعرض وتظهر علي الشخص المصاب بفوبيا الظلام، ومنها:

-زيادة نسبة العرق.

-التعرض للإصابة باضطرابات في المعدة.

- عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والتعرض لصعوبة في التنفس.

- زيادة نسبة ضربات القلب.

- آلام شديد في الصدر.

- الدوخة وعدم الاتزان.

- الإصابة برعشة شديدة في الجسم نتيجة للشعور بالخوف.

- ارتفاع حرارة الجسم.

ما هو علاج فوبيا الظلام؟

نتيجة لأن فوبيا الظلام تعد اضطراب نفسي لا يمكن القول بأن الخوف من التواجد في الأماكن المظلمة يصنف على أنه فوبيا، ولكن عندما يبدأ معدل فهذا يعني أنه في حالة التعرض للشعور بالخوف والزعر الشديد والغير مبرر، يجب عليك الذهاب للطبيب النفسي لمساعدتك في التخلص من هذا الأمر.

كما نصحت العديد من الدراسات الطبية أنه يجب علي الأشخاص المصابون بفوبيا الظلام بالاسترخاء وممارسة الرياضة يوميا فهذه الحيل تساعد في علاج فوبيا الظلام بشكل كبير. ومن أهم النصائح الطبية التي تساعد في علاج فوبيا الظلام، هي تجنب الجلوس في الأماكن  المظلمة علي قدر المستطاع.


فوبيا الظلام

اعراض فوبيا الظلام

علاج فوبيا الظلام

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