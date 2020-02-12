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سقوط تشكیل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:03 م
سقوط تشكیل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس سقوط تشكیل عصابى تخصص في سرقة المساكن بعين شمس
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة ، في ضبط تشكیل عصابی تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة  المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عین شمس من أحد أصحاب محلات بیع أجهزة الكمبیوتر، بمول البدري، بقیام شخصين بعرض جھاز لاب توب للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھ الحقیقیة، وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة وتمكن من ضبطھما وتبین أنھما كل من "ح.س"، 25 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 25286 لسنة 2013م عین شمس " سلاح " ، و"ي.ن" ،  23 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في القضیة رقم 10764 لسنة 2018م عین شمس " مخدرات "وبحوزتھما جھاز لاب توب ماركة توشیبا ، شاحن " مجھولي المصدر ".

 

وبمناقشتھما عن مصدر المضبوطات بحوزتھما اعترفا بسرقتھا من داخل مسكن "ع.م.ر" ،  26 سنة، مھندس اتصالات  بأسلوب " كسر الباب "،  باستدعاء المجني علیھ تعرف علي المضبوطات وأتھمھما بالسرقة ، وقرر بأنھ كان في سبیلھ للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2605 لسنة 2020م جنح القسم بتطویر مناقشتھما للربط بینھما وبین القضایا المجھولة أقرا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاط الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " كسر الباب ".

 

واعترفا بارتكابھما واقعة سرقة جھاز لاب توب ماركة DELL ، ھاتف محمول ماركة سامسونج من داخل مسكن"ح.غ"،  30 سنة،  مندوب مبیعات وتم بإرشادھم ضبط المسروقات بمسكن المتھم الأول  الإسلوب والمحرر بشأنھا المحضر رقم 2443 لسنة 2020م جنح القسم ، وباستدعاء المجني علیھ تعرف على المضبوطات واتھمھما بالسرقة ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النیابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

عين شمس

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