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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى متعلقات وحقائب المواطنين بالنزهة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:42 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى متعلقات وحقائب المواطنين بالنزهة سقوط تشكيل عصابى تخصص فى متعلقات وحقائب المواطنين بالنزهة
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين في منطقة النزهة وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط  بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح ـ دائرة القسم ، اشتبه في دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص ، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها، وتبين أنهم كل من "أ.م.ع" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 13780 لسنة 2015م المرج "مخدرات" ( قائد ومالك الدراجة) و"ح.خ.ن" 23 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11606 لسنة 2015م المرج " سلاح " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1/6/2015م ، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركي الصنع ، 7 طلقات صوت، سلاح ابيض " مطواة  "، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها ( مبلغ مالي 1000 جنيه ،  خاتم ذهب أبيض ،ساعة يد ، 2 هاتف محمول ، بعض المتعلقات الشخصية ).

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط  اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من"س.م.ف" 59 سنة محامية بإسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم 00 وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة،   وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم.

 

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الإسلوب ، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية " "ن.أ.ب"27 سنة صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات ، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر  الأصلية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جرائم سرقة

النزهة

هواتف محمولة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

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