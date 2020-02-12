وأضاف "أنه لا يمكن استمرار عمليات الاغتيال و الخطف والترهيب"، مشددًا على محاسبة المسؤولين عنها.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد أمس الثلاثاء، باغتيال المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون على يد مسلحين مجهولين في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.