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سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-2-2020 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:53 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-2-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.09 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.10 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.10 جنيه للشراء.

17.21 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.09 جنيه للشراء.

17.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.10جنيه للشراء.

17.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.01 جنيه للشراء.

17.29جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.08 جنيه للشراء.

17.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.11 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.06 جنيه للشراء.

17.21 جنيه للبيع.

 

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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