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ستيرجن: اللجوء للمحاكم وسيلة للمساعدة فى استقلال اسكتلندا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص
ستيرجن: اللجوء للمحاكم وسيلة للمساعدة فى استقلال اسكتلندا رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستيرجن
وكالات

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قالت رئيسة الحكومة الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، إن اتخاذ قرار بشأن آلية إجراء اسكتلندا استفتاء على الاستقلال، يمكن أن يجرى بمساعدة المحاكم، لا سيما بوجود معارضة من الحكومة البريطانية.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء الأردنية، اقترحت ستيرجن إمكانية اختبار القضية في محكمة، بعدما أصبح من الضروري كسر الجمود بين الحكومة الاسكتلندية وحكومة جونسون المحافظة. وأوضحت ستيرجن، أنها لن تؤيد استفتاءً غير شرعي على غرار استفتاء إقليم كاتالونيا الإسباني، مؤكدة أنها ترغب في إجراء استفتاء قانوني ودستوري.

يُشار إلى انه بعد تعدد حالات الإصابة التي ضربت إنجلترا وبعدها اسكتلندا، تم الانتهاء من إنشاء معملين الاختبار الجديدة لفيروس كورونا في اسكتلندا، حيث كانت الاختبارات المأخوذة من أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس يتم إرسالها اسكتلندا إلى إنجلترا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في اسكتلندا، وفقا لتقرير موقع الإذاعة البريطانية BBC"، إن مختبرات مستشفى جلاسكو الملكي ومستشفى رويال إدنبرج ستبدأ في اختبار العينات، وتم حتى الآن اختبار 38 شخصًا في اسكتلندا للتأكد من إصابتهم بالفيروس، وفى حال ثبوت إصابة أي شخص بالفيروس، فسيتم إجراء اختبار تأكيدي في مختبر كوليندال للصحة العامة في لندن.


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