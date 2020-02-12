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"سبوبة" بالحرم الجامعى.. جامعة السادات: رحلات الـFUN DAY نصب وغير رسمية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:01 م
"سبوبة" بالحرم الجامعى.. جامعة السادات: رحلات الـFUN DAY نصب وغير رسمية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن الدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، أنه قد تلاحظ فى الفترات الأخيرة أن بعض الأشخاص يقومون بتنظيم رحلات تحت مسمى  "FUN DAY "لأغراضهم الشخصية، ويدرجون اسم جامعة مدينة السادات فى إعلاناتهم عن هذه النشاطات غير الرسمية، لذا وجب التنويه على أبنائنا الطلاب أن أى نشاط غير مدرج فى خطة الأنشطة الطلابية المعتمدة والمعلن عنه من خلال إدارة رعاية الطلاب بالكلية أو الموقع الرسمى للكلية أو الجامعة هو غير تابع للجامعة بأى حال من الأحوال وغير مدعوم من إدارتها بأى شكل من أشكال الدعم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة،فى بيان له،أنه للحرص على سلامة أبنائنا وحمايتهم من عمليات النصب والغش وجب علينا التنويه.

وأشار نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية ضد أى شخص يستخدم اسمها أو شعارها لتغطية أى أنشطة غير رسمية.

وكان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات قرار بتثبيت 163 من العاملين المؤقتين على الباب الأول بند 2/33 أجور موسميين قسم التعليم بموازنة العام المالى 2019/2020.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التى بذلت من كل من حمدى البهجى -الأمين العام للجامعة، والإدارة العامة للموارد البشرية وكافة الإدارات المعنية لإنهاء هذا القرار لتوفير الاستقرار الوظيفى لكافة العاملين بجامعة مدينة السادات، ولزيادة الحافر المعنوى التى تتطلبه المرحلة المقبلة والتى ستشهد طفرة من النمو لجامعة مدينة السادات فى ظل افتتاح بعض الكليات الجديدة للمساهمة فى عملة النهوض الكبرى للوطن.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لم ولن تدخر أى جهد فى سبيل تثبيت كافة العاملين بها من المتعاقدين وتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم، لأن الجامعة تحتاج لجهود الجميع فى الفترة القادمة.

وأوضح "بيومي" أن المثبتين الجدد تفاوتت مستوياتهم الوظيفية بين الدرجة الثالثة والرابعة والسادسة " مهندسين وإخصائيين اجتماعيين – علاقات عامة ومحاميين – وفنيين – ومشرفى أمن – وسائقين – وعمال "


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