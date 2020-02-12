زراعة سوهاج: إزالة 79 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين بالمحافظة

سوهاج – عمرو خلف

قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 79 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين بجميع مراكز المحافظة، وأضافت وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الإزالة عبارة عن 4 فدادين تمت إزالتها بالتعاون مع قوات الأمن فى حملة مكبرة على مدار الأسبوعين.

وكانت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، قد صرحت من جانب آخر أن المديرية تقوم بمتابعة وزراعة 300 فدان من محصول القمح من الأصناف عالية الجودة فى صورة تجمعات إرشادية.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن زراعة المساحات تأتى فى صورة تجمعات إرشادية وذلك لإتاحة استخدام الميكنة الزراعية وترشيد المياه.

جدير بالذكر أنه تم استهداف زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح بموسم 2019 /2020، حيث بدأ المزارعون بالمحافظة فى زراعة المحصول فى 12 مركزًا بسوهاج.

وقالت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج إنه تم توفير تقاوى والأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك لخدمة للمزارعين فى 12 مركزا بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم حصاد المحصول فى أبريل 2020، موضحة أنه تم زراعة عدد من المحاصيل الشتوية بالمحافظة وتوفير اللازم لها.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، قد كلفت 28 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها المروية ونشر لجانها المتخصصة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية ومركز البحوث الزراعية بمواصلة المرور والمتابعة على محصول القمح والفول البلدى لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الزراعة وطرق الرى لزيادة الإنتاج.