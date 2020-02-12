روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا

وأوضح أن "الناتو يجري مناورات تتضمن سيناريوهات على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية برًا وبحرًا وجوًا، وكذلك في المجال السيبراني والفضاء"، لافتًا إلى أن "الحلف يفعل كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".

وأضاف كوبرينتس أن "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا يُعتبر أمرًا خطيرًا"، متابعًا: "نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الحلف، ونقترح عليه تدابير معينة لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، ولكنه لم يرد حتى الآن".