سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:53 م
روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا حلف الناتو
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير قسم التعاون الأوروبى بوزارة الخارجية الروسية نيكولاى كوبرينتس إن بلاده اقترحت على حلف شمال الأطلسى (ناتو) اتخاذ تدابير لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا، مشيرًا إلى أن الحلف لم يرد على هذه المقترحات حتى الآن، وقال كوبرينتس -وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إن "حلف شمال الأطلسي يعمل على زيادة النفقات العسكرية وتعزيز قواته وأسلحته قرب الحدود الروسية".

وأوضح أن "الناتو يجري مناورات تتضمن سيناريوهات على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية برًا وبحرًا وجوًا، وكذلك في المجال السيبراني والفضاء"، لافتًا إلى أن "الحلف يفعل كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".

وأضاف كوبرينتس أن "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا يُعتبر أمرًا خطيرًا"، متابعًا: "نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الحلف، ونقترح عليه تدابير معينة لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، ولكنه لم يرد حتى الآن".

من جانب أخر أكد مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن بلاده ستكون مضطرة للرد في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من معاهدة (السموات المفتوحة).

وقال يرماكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "لم تكن هناك تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي حول خطط الانسحاب من هذه المعاهدة، ومع ذلك نأسف للمعلومات المتعلقة بوجود نية محتملة للقيام بذلك".

وأضاف "أن الأمريكيين يتحججون بشكل مزعوم بأن روسيا تنتهك هذه المعاهدة لتمهيد الطريق للخروج منها" موضحا أن بلاده سترد بشكل مناسب في حال قررت (واشنطن) الانسحاب من المعاهدة.

وأكد يرماكوف أن (موسكو) تعول على عقلانية شركائها، وتدعو إلى الالتزام بمعاهدة (السماء المفتوحة) والمحافظة عليها كأحد الركائز القليلة المتبقية في البنية الأمنية في أوروبا. 

يُذكر أنه تم توقيع معاهدة (السموات المفتوحة) في عام 1992 من قبل 27 دولة في العاصمة الفنلندية (هلسنكي) لتعزيز الثقة بين الدول الموقعة عليها، بحيث تتمكن أي دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى.

 


روسيا

الناتو

امريكا

اوروبا

اتفاقيه السموات المفتوحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة