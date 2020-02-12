روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا

قال مدير قسم التعاون الأوروبى بوزارة الخارجية الروسية نيكولاى كوبرينتس إن بلاده اقترحت على حلف شمال الأطلسى (ناتو) اتخاذ تدابير لتخفيف حدة التوتر فى أوروبا، مشيرًا إلى أن الحلف لم يرد على هذه المقترحات حتى الآن، وقال كوبرينتس -وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إن "حلف شمال الأطلسي يعمل على زيادة النفقات العسكرية وتعزيز قواته وأسلحته قرب الحدود الروسية".
وأوضح أن "الناتو يجري مناورات تتضمن سيناريوهات على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية برًا وبحرًا وجوًا، وكذلك في المجال السيبراني والفضاء"، لافتًا إلى أن "الحلف يفعل كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".
وأضاف كوبرينتس أن "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا يُعتبر أمرًا خطيرًا"، متابعًا: "نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الحلف، ونقترح عليه تدابير معينة لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، ولكنه لم يرد حتى الآن".
من جانب أخر أكد مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن بلاده ستكون مضطرة للرد في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من معاهدة (السموات المفتوحة).
وقال يرماكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "لم تكن هناك تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي حول خطط الانسحاب من هذه المعاهدة، ومع ذلك نأسف للمعلومات المتعلقة بوجود نية محتملة للقيام بذلك".
وأضاف "أن الأمريكيين يتحججون بشكل مزعوم بأن روسيا تنتهك هذه المعاهدة لتمهيد الطريق للخروج منها" موضحا أن بلاده سترد بشكل مناسب في حال قررت (واشنطن) الانسحاب من المعاهدة.
وأكد يرماكوف أن (موسكو) تعول على عقلانية شركائها، وتدعو إلى الالتزام بمعاهدة (السماء المفتوحة) والمحافظة عليها كأحد الركائز القليلة المتبقية في البنية الأمنية في أوروبا.
يُذكر أنه تم توقيع معاهدة (السموات المفتوحة) في عام 1992 من قبل 27 دولة في العاصمة الفنلندية (هلسنكي) لتعزيز الثقة بين الدول الموقعة عليها، بحيث تتمكن أي دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى.
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