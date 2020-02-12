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رئيس وزراء اليمن: محافظة حضرموت قدمت نموذجا فى الاستقرار والتنمية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:40 م
رئيس وزراء اليمن: محافظة حضرموت قدمت نموذجا فى الاستقرار والتنمية معين عبد الملك رئيس وزراء اليمن
إيمان حنا

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قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن محافظة حضرموت قد قدمت نموذجا في جوانب الاستقرار والأمن، وحرص الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية على ان تكون نموذجا في النهوض الاقتصادي والتنموي.


وثمن رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الجهود القائمة بإسناد من تحالف دعم الشرعية لمكافحة الإرهاب وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتعزيز السكينة العامة للمجتمع والالتفاف الشعبي في حضرموت حول السلطة المحلية والقيادة السياسية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن،  وفق وكالة أنباء سبأ.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة العام الجاري، بما ينعكس إيجابا على معيشة وحياة المواطنين اليومية، خاصة الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البحرية والبرية والجوية بالمحافظة، وتحسين كفاءة الأداء ومعالجة أى سلبيات أو عوائق أولاً بأول بحسب القرارات الحكومية في هذا الجانب.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، إلى شرح عن مجمل الأوضاع التنموية والخدمية والأمنية في المحافظة، وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية العاجلة.

وعبر محافظ حضرموت، عن تقديره للاهتمام الذي تحظى به محافظة حضرموت من دولة رئيس الوزراء، والحرص على متابعة اعمال قيادة السلطة المحلية والتنفيذية أولا بأول، مستعرضا الجهود القائمة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة.


اليمن

حضرموت

رئيس وزراء اليمن

معين عبد الملك

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