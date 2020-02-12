رئيس مدينة مطروح: إزالة تعديات على 51 فدانا خلال الموجة 15 لاسترداد الأراضى

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن حملات أجهزة مجلس المدينة نفذت خلال الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة وحق الشعب، 34 قرار إزالة تعديات على أراضى ملك الدولة بإجمالى مساحات 51 فدانا، من خلال تكثيف الجهود، لتطبيق سلطة القانون ومنع أية حالات تعد على أراضى الدولة، فى نطاق المحافظة والتصدى بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه تم الدفع بحملة مكبرة، خلال اليومين الماضيين، لتنفيذ 12 قرارا إزالة، لتعديات على أراضى الدولة، عبارة عن 44 سور و7 منازل بدون سقف واسترداد 7 أفدنة، فى مناطق الكيلو 2 والكيلو 7 شرقى المدينة، مؤكدا استمرار الحملات المكبرة، للتصدى لمخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة، لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط وهيبة الدولة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة، بكافة أنواعها مستقبلاً، كخطوة على الطريق الصحيح، للحد من حالات التعديات واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وكذلك عدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون للحفاظ على المظهر والشكل السياحى للمدينة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، فى إطار الموجة 15، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدى على الأراضى والحفاظ على حق الشعب، ونجحت الحملات المكبرة، فى استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها، بمراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، العلمين، سيدى برانى.