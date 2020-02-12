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رئيس شل مصر: الشركة منفتحة على تلقى عروض لبيع أصولنا بالصحراء الغربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:30 ص
رئيس شل مصر: الشركة منفتحة على تلقى عروض لبيع أصولنا بالصحراء الغربية خطوط غاز - صورة أرشيفية
رويترز

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قال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شل مصر لرويترز، إن شركته مازالت منفتحة على تلقى عروض الشراء لأصولها بالصحراء الغربية.

 

وكانت شل مصر قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح أصولها الحالية في الصحراء الغربية للبيع بغية التركيز على توسعة أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.

 

ورفض قاسم الخوض في أي تفاصيل خاصة بأسماء الشركات التي تقدمت لشراء تلك الأصول حتى الآن أو الموعد المحدد لإغلاق الصفقة.

 

وأضاف قاسم أن شركته بدأت التنقيب "في منطقة غرب الدلتا حاليا ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط.

 

"بالنسبة للمناطق البحرية الجديدة سنبدأ الشغل (العمل) فى المسح السيزمى لتلك المناطق وسيكون ذلك بنهاية العام الجارى أو مطلع 2021".

 

وحصلت شل على أكبر قدر من الامتيازات فى مزايدات الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال العام الماضي، وهم ثلاث امتيازات للنفط وامتيازان للغاز.

 

وتعمل شل في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

 

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

 


شل

غاز

مشروعات الغاز

الهيئة العامة للبترول المصرية

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