رئيس جامعة جنوب الوادى يوضح أسباب تأخر اعلان نتيجة كلية التجارة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن انتهاء الجامعة من إعلان نتائج كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن الجامعة تضم 18 كلية ومعهدين .

وقال غرباوى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج كل الكليات باستثناء بعض الفرق من كلية التجارة نظرا لكثافة الطلاب مؤكدا أن إعلان نتائجهم سيكون على مدار الأيام القليلة المقبلة .

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى إلى انتظام العملية الدراسية والتعليمية داخل كل كليات الجامعة فى الفصل الدراسى الثانى ، مؤكدا انه تم اعلان جداول محاضرات الفصل الدراسى الثانى للطلاب وأن الجامعة تشهد انتظام مع بداية الفصل التيرم الثانى للعام الجامعى 2019 /2020.

وذكر الدكتور يوسف غرباوى ، أن عمليات تصحيح المواد الدراسية تم بصورة مباشرة فور الانتهاء من امتحان المادة مباشرة على مستوى الكليات المختلفة وهو الأمر الذى ساهم فى سرعة عمليات الرصد وإعلان النتائج.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، قال إن الجامعة لديها 11 مبعوثًا من المعيدين والمدرسين المساعدين يتواجدون فى الصين من كليات الزراعة والطب والطب البيطرى والهندسة بهدف الدراسة والحصول على الدكتوراه من الصين.

وأضاف غرباوى،أن الجامعة تتابع على مدار الساعة مع أولادها المتواجدين فى الصين، لافتاً إلى أن 11 معيدًا من جامعة جنوب الوادى يتواجدون بالمدن المختلفة فى الصين وليس بمدينة ووهان.





