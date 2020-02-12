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من الطاقات المتجددة..

رئيس الوزراء يشهد مذكرة تفاهم لمشروعات تحلية المياه بالطاقة الكهربائية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:56 م
رئيس الوزراء يشهد مذكرة تفاهم لمشروعات تحلية المياه بالطاقة الكهربائية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.

 

ووقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بينما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية(أكواباور) وقع كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذى للاستثمار بالشركة.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى قيام شركة أكواباور بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبناء على نتيجة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى والحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة، سيتحدد بإتفاق الطرفين الخطوات المستقبلية للمشروعات.

 

وتم اختيار شركة أكواباور نظرًا لكونها شركة رائدة ومتخصصة فى مجال تنفيذ وتطوير محطات إنتاج المياه المحلاة من البحر ومحطات توليد الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، حيث أبدت رغبتها بشأن البدء فى الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).

 


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