رئيس الصين: تغيرات إيجابية بشأن "كورونا" بسبب تدابير الوقاية الصارمة

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قال الرئيس الصينى شى جين بينج، "إن وضع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) شهد تغيرات إيجابية بسبب العمل الجاد والمنسق، مؤكدا أن تدابير الوقاية ومكافحة الفيروس التى تتخذها البلاد ضد الفيروس حققت نتائج ملحوظة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، اليوم الأربعاء، حول الوقاية من مرض الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وذلك برئاسة الرئيس الصينى الأمين العام للجنة المركزية للحزب.

وأضاف شى جين بينج "أن النتائج تحققت بشق الأنفس بفضل جهود جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الوقاية من الوباء ومكافحته دخل مرحلة حاسمة تتطلب جهودا صارمة، وأنه يجب التركيز على الأولويات المحددة وتعزيز جهود الوقاية والسيطرة فى المناطق التى يكون وضع الوباء فيها خطيرا أو معرضة للخطر".

وطالب بتعزيز الجهود بشكل صارم من جانب لجان الحزب الشيوعى والحكومات على كافة المستويات لكسب الحرب التى يخوضها الشعب ضد الوباء، داعيا إياهم إلى السعى لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحددة لهذا العام.

وفى السياق، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أول حالة شفاء من الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم، وسط توقعت بشفاء المزيد خلال الأيام القادمة.

وقالت سارة هو مدير هيئة المستشفيات (سلامة المرضى وإدارة المخاطر) "إن رجلا (25 عاما) كان قد تم تشخيص حالته بأنها إصابة بكوفيد-19 فى أوائل فبراير، خرج من المستشفى بعدما سجلت عينات جهازه التنفسى نتيجة سلبية لفيروس كورونا الجديد مرتين، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا خروج مرضى آخرين بعد تعافيهم من المرض قريبا".

وتؤكد اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أن عدد المرضى المتعافين شهد نموا سريعا نسبيا فى البلاد، فيما شهد وضع المرض بعض التغيرات الإيجابية بشكل عام بفضل التدابير المعززة التى تتخذها البلاد ضد الفيروس.

وأوضحت اللجنة أن معدل المرضى المتعافين فى الصين زاد بنسبة 10.6% يوم الثلاثاء، مقارنة بنحو 1.3% فى 27 يناير الماضي، فيما خرج حتى يوم أمس الثلاثاء، إجمالى 4740 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومن جهتها، عاقبت ولاية "آنشي" فى مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، 8 مسؤولين حكوميين بسبب عدم كفاءتهم فى السيطرة على الوباء، حيث تمت إقالة أمينى لجنتين للحزب الشيوعى الصينى على مستوى البلدة من منصبهما، وووجهت تحذيرات شديدة لستة آخرين.

وأوضحت هيئة فحص الانضباط فى الولاية ذاتية الحكم لقوميتى توجيا ومياو بوسط الصين أن الأوامر صدرت للبلدات والقرى فى الولاية بتنفيذ سيطرة صارمة على حركة الأفراد والمرور ومنع التجمعات الحاشدة، غير أنه اكتشف أن ثغرات مازالت موجودة خلال تفتيش أخير.. وسجلت ولاية "آنشي" حتى يوم أمس 203 حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس و3 حالات وفاة.