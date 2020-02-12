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دونالد ترامب يختار طبيبة لمنصب سفيرة واشنطن فى كندا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:05 م
دونالد ترامب يختار طبيبة لمنصب سفيرة واشنطن فى كندا ألدونا ووس
كتب وكالات

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اختار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، طبيبة متقاعدة من نورث كارولاينا لتولى منصب سفيرة الولايات المتحدة فى كندا، بحسب "الحرة".

وتمت تسمية الدكتورة ألدونا ووس،  لشغل المنصب الشاغر بمغادرة كيلى كرافت، التى تشغل الآن منصب سفيرة واشنطن فى الأمم المتحدة، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

وقبل تولى ووس المنصب، تحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ، وفى 2017 عين ترامب ووس فى لجنة الرئيس للمنح التى يقدمها البيت الأبيض.

وشغلت أيضا منصب سفيرة بلادها لدى إستونيا إبان إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، ومنصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية فى نورث كارولاينا.

ووس متزوجة من بلوى دى جوي، وهو جامع تبرعات ومتبرع شهير للجمهوريين، وقدمت أكثر من 760 ألف دولار تبرعات لمرشحين جمهوريين خلال انتخابات 2018، بحسب ما أوردته صحيفة ذى نيوز آند اوبزرفر.

 

 


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