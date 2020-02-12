جامعة عين شمس: قاعدة بيانات للطلاب ذوى الإعاقة فى الجامعة

كتب محمود راغب

عقدت لجنة قطاع التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم و الدكتور أحمد هنداوى، مدير الإدارة الطبية و مستشفى الطلبة ومحمد الشرقاوى القائم بعمل مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه.



واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس ببدء الفصل الدراسى الثانى، مشيداً بكل الجهود التي بذلت خلال فترة إجازة منتصف العام من كافة الأطراف المعنية لتوفير بيئة تعليمية متميزة و التحقق من جاهزية المدن الجامعية والتغذية والمطاعم وقاعات المحاضرات والجداول الدراسية والملاعب وغيرها لاستقبال الطلاب.



وتم استعراض ما تم إنجازه من أعمال الصيانة و التطوير والتطهير التى شملت كافة غرف المدن الجامعية والمطاعم وقاعات الإستذكار، فضلاً عن الإنتهاء من تجهيز قاعة الألعاب الرياضية المغطاة، مع استكمال تطوير واستحداث عدد من الملاعب الرياضية بالمدن من بينها الإعداد لملعب للاسكواش مجهز على أعلى مستوى.



وتابع المجلس الجهود المبذولة في ملف الطلاب ذوي الإعاقة، حيث تم الإنتهاء من وضع قاعدة بيانات شاملة لهم ، مع التأكيد أن يكون الحرم الجامعي مكاناً ملائماً للطلاب ذوي الإعاقة أياً كان نوعها ، برغم أن النسبة الأكبر من الطلاب هم "المكفوفون " و تتركز أعدادهم بكليتي الآداب و التجارة.و يتم خدمتهم من خلال مركز الأبصار و رفيق الدرب ، هذا إلى جانب وجود نسب عالية أيضا من الطلاب ذوو الإعاقة الذهنية .



وتم رفع رسوم الاتاحة لطلاب كلية الآداب و جاري تنفيذ تقييم دقيق للحالات المختلفة للطلاب ؛ بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية لهم و تطبيق برامج تتناسب مع قدراتهم الذهنية.



و تم رفع مساحي كامل للمبنى الرئيسي لكلية الآداب ، وذلك لتجهيزه تجهيزاً كاملاً ليكون صديقاً لذوي الاحتياجات الخاصة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس و جميع منسوبي الجامعة، كنموذج يتم تعميمه على مختلف أبنية الجامعة .

و جاري تنفيذ تقييم دقيق للحالات المختلفة للطلاب ؛ بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية لهم و تطبيق برامج تتناسب مع قدراتهم الذهنية.



و استعرضت د. منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم الجهود المبذولة في هذا الملف ، حيث يجرى حالياً الإنتهاء من تجهيز مقر جديد لوحدة القياس و التقويم ؛ لتقوم بدورها الفاعل في إعادة النظر في طرق التقويم لتكون أكثر عدالة و مواكبة للمعايير العالمية.



كما تم استعراض وحدة الفصل الذكي بكلية الهندسة و التعاون مع المنظمة الدولية للتعلم عن بعد و التي ترأسها جامعة عين شمس هذا العام و سبل تفعيل التعلم عن بعد ، وكذلك خطة الجامعة المزمع تنفيذها لتركيب شاشات تفاعلية بمختلف القاعات الدراسية بواقع ٧٥ شاشة تفاعلية بكل الكليات .



كما استعرضت الدورات التي تم عقدها بالتعاون مع كلية التربية لتطوير طرق التدريس و كذلك الجودة العالمية للعلوم الصيدلية و التي حققتها كلية الصيدلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري .

كما تم استعراض الهيكل النهائي ٢لإدارة تطوير التعليم و آليات التعاون مع مختلف الكليات وصولاً لاعتماد البرامج التعليمية بكل الكليات عالمياً، و تناولت الخطوات التنفيذية التي تمت في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة و جامعة الخليج الطبية.



و ثمّن د. عبد الفتاح سعود جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب و وحدة رعاية الطلاب الوافدين لما حققوه من إنجازات ترفع اسم الجامعة ، وذلك خلال مشاركة طالبات الجامعة في أسبوع الفتيات الخامس والذي أقيمت فاعلياته بمحافظة الفيوم و كذلك الملتقى الرياضي الأول الطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس، وحصد خلالهما طلاب و طالبات الجامعة العديد من الميداليات ، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي كثمار لجهود إدارة الجامعة في الاهتمام بالأنشطة باعتبارها أحد الأولويات التي تحرص إدارة الجامعة على دعمها و التأكيد على أهمية مشاركة الطلاب فيها.



كما تطرق المجلس لآليات التطوير التي شهدتها منظومة إسعاف مستشفى الطلبة والتى أصبحت تعمل على مدار 24 ساعة ، مع تكثيف أعداد سيارات الإسعاف بجميع كليات الجامعة و المدن لمواجهة أي طارئ بما يمكن من تقديم الخدمة الطبية السريعة في أي وقت ، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالة أو نقلها فوراً لمستشفى الطلبة إذا استلزم الأمر ذلك.



و أفرد المجلس المنعقد بقصر الزعفران، اهتماما خاصا لملف إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة التي يشهدها العالم جراء ظهور فيروس كورونا ، مشدداً على ضرورة التطبيق الكامل لكافة التوصيات و الإجراءات المعلن عنها بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس.







