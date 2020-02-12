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جامعة حلوان تنظم اليوم الملتقى الثانى لخريجى كلية الصيدلة لربطهم بسوق العمل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:26 ص
جامعة حلوان تنظم اليوم الملتقى الثانى لخريجى كلية الصيدلة لربطهم بسوق العمل جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور حسام رفاعى نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة إيمان جابر حجاج القائم بعمل عميد الكلية، وأشراف الدكتورة  فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء الملتقى الثانى  لخريجى الكلية، فى إطار حرص جامعة حلوان على تبادل الخبرات وتقديم نبذة عن المجالات المتاحة للخريجين واكتشاف نواحى اكتساب الخبرات فى سوق العمل.
 
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان أن الملتقى يهدف إلى مد أواصر التعاون بين الكلية وخريجيها فى شتى المجالات بسوق العمل، وخلق قنوات مفتوحة وفعالة للتعاون بين خريجى الكلية والطلاب الحاليين، وتثقيف وتوعية الطلاب بالمجالات المتاحة بعد التخرج والتى توفرها الدراسه بالكليه إلى جانب التعرف على دور الإدارة المركزية لشئون الصيادلة فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق الجودة فى تقديم الخدمات الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل.
 
على جانب آخر كانت إدارة التكافل الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت معرضا خيريا للطلاب.
 
وتولى جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالتكافل المجتمعى ورعاية الطلاب والعاملين الأكثر احتياجاً، لتخفيف العبء الاقتصادى عنهم، من خلال التواصل الاجتماعى مع منظمات المجتمع المدنى لتلبية احتياجات الطلاب داخل الجامعة من خلال تقديم مجموعة من المعروضات بأسعار مخفضة للطلاب تتراوح بين 5 جنيهات إلى 60 جنيها وتتنوع بين منتجات جلدية من أحذية وشنط بالإضافة لعدد كبير من قطع الملابس. 
 
 ومن المقرر أن  يستمر المعرض حتى الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإدارى بالحرم الجامعى.
 

جامعة حلوان

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