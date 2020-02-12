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الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:00 م
خالد صلاح
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تماثل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" للشفاء فى كوريا الجنوبية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:54 م
تماثل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" للشفاء فى كوريا الجنوبية الكشف على حالات لرصد فيروس كورونا
أ ش أ

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أكدت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، خروج 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 7 حالات من بين 28 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وقالت الإدارة، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن حالات الإصابة المؤكدة الثالثة والثامنة والسابعة عشرة على مستوى البلاد غادرت الحجر الصحى بعد شفائها التام.
 
مضيفة أن 21 مريضًا آخرين مازلوا يتلقون العلاج حاليًا من الفيروس فى المستشفيات وهم فى حالة مستقرة أيضا. 
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.
 
وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
 

 


كوريا الجنوبيه

الصين

فيروس كورونا

كورونا

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