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تفاصيل جولات أعضاء البرلمان العربى للطفل بمشاركة 12 دولة بينهم مصر.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:29 م
تفاصيل جولات أعضاء البرلمان العربى للطفل بمشاركة 12 دولة بينهم مصر.. صور أعضاء البرلمان العربى للطفل
كتب خالد إبراهيم

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ضمن فعاليات جولة أعضاء البرلمان العربى للطفل العلمية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أقيمت ورشة بعنوان "كيف نفهم نفسية وسلوك أطفالنا عن طريق الرسم والألوان"، حيث تمت زيارة متحفى الحصن والسيارات الكلاسيكية ومتحف الآثار فى مليحة.

هذه الجولات العلمية جاءت فى إطار فعاليات الجلسة الـ 3 للبرلمان العربى للطفل، وتألف أعضاء البرلمان العربى للطفل من ممثلين عن 12 دولة عربية بينها دولة الامارات، وهيالأردن وفلسطين والعراق ومصر والسودان وجيبوتى والكويت والسعودية وتونس والجزائر والمغرب.

أعضاء البرلمان العربى للطفل أمام متحف الشارقة للسيارت القديمة
أعضاء البرلمان العربى للطفل أمام متحف الشارقة للسيارت القديمة

أعضاء البرلمان العربى للطفل اطلعوا على متحف الحصن الذى يعود تاريخه إلى العام 1823م، ومقتنياته المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل قدمته المشرفة ميثاء حميد عن المرافق والقاعات والمقتنيات التى تدور حول تاريخ إمارة الشارقة ونمط الحياة السائد آنذاك.

جولات أثرية لأعضاء البرلمان العربى للطفل
جولات أثرية لأعضاء البرلمان العربى للطفل

الأمين العام لبرلمان الطفل العربى، أيمن عثمان الباروت قال من خلال بيان صحفى: حفل برنامج الدورة الحالية للبرلمان مليء بالكثير من الفقرات المنوعة التى تسهم فى تعريف الأعضاء بتراث وحضارة وطنهم العربى الكبير، وما حققه الأجداد من منجزات تستحق الفخر والاعتزاز

جولات عملية وثقافية لأعضاء البرلمان العربى للطفل
جولات عملية وثقافية لأعضاء البرلمان العربى للطفل

يذكر أن البرلمان العربى للطفل أطلقه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستعد لعقد الجلسة الـ 3 بحضور نحو 60 ممثلاً من 14 دولة عربية بجانب دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك فى 15 من الشهر الحالى لمناقشة موضوع حق الطفل فى التعليم.


البرلمان العربى للطفل

برلمان الطفل العربى

الشارقة

حاكم الشارقة

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