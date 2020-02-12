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الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:44 م
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تعرف على خطة الإسكندرية لرفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:50 م
تعرف على خطة الإسكندرية لرفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة كافة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها، وإعادة الشيء لأصله في أعمال الرصف والحفر، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الأعمدة.

وبدء حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، في أعمال إحلال وتجديد عدد 46 زراع بالكشافات بمنطقة الحضرة ووابور المياه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للكهرباء بالحي. كما تم صيانة الأعمدة بالطريق الدائرى، ورفع عامود متهالك ب 12 شارع مرسى بدر _العطارين للخطورة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال الحفر لزراعة عدد 40 أعمدة إضاءة بنجع عمر قبلى، وتم صيانة عدد 6كشافات بالكيلو49 والكيلو 50

كما واصل حي المنتزة أول برئاسة حمدى عبد العليم شامه، أعمال إنارة وصيانة الكشافات بشارع 16 الملك ومتفرعاته بمنطقة الفلكى.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، بنقل عامود إنارة تالف وآيل للسقوط بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي وتركيب كشاف صوديوم مستعمل أعلى إحدى أعمدة الإنارة. وصيانة وإنارة عدد 12كشاف صوديوم وإصلاح بعض الكابلات الكهربائية الأرضية من مدخل شارع المعهد الديني وصولا إلى معسكر أبي بكر الصديق. كما تم رفع كابلات هوائية حول أعمدة الإنارة بشارع النبوي المهندس على الجانبين، وعددهم 14 كابل وتم إدخالهم في أعمدة الإضاءة، وتم إنارة عدد 14 عامود كشاف ليد. كما تم رفع عامود إنارة تالف وآيل للسقوط بالجزيرة الوسطى بتقاطع طريق الإصلاح - الملاحة مع شارع الملك أمام محطة الصرف بالبرنس البحري، وتم رفع كشافات الليد، وتركيبها على الأعمدة.

 

رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء (2)
رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء 

 

رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء (3)
رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء 

 

رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء (1)
رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء 

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