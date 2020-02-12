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تعرف على السجل الأسود لمؤسس الإرهابية حسن البنا فى الذكرى الـ71 لمقلته

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:31 م
تعرف على السجل الأسود لمؤسس الإرهابية حسن البنا فى الذكرى الـ71 لمقلته حسن البنا
كتب أحمد عرفة

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71 عاما مروا على مقتل مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، الذى اعتبرته الجماعة قديسا وصلت به إلى مصاف الأنبياء، وفقا لشهادات القيادات المنشقة عن التنظيم، فى وقت انكشف فيه حقيقة هذه الجماعة، بالإضافة إلى التنظيم الخاص الذى دشنه حسن البنا، والاغتيالات التى نفذها تنظيمه، وأعمال العنف التى مارسها التنظيم الخاص الذى أنشأه وينشر "اليوم السابع" أخطر 15 معلومات عن حسن البنا..

  •  أصوله ليست مصرية وجده كان رحالة قادم من المغرب.
  • كان له علاقة بالمحفل الماسونى بباريس.
  • أقام علاقات بين تنظيمه الخاص وشبكة "لافون" الصهيونية.
  • صديق مؤسس "عبدة الشيطان" آلستر كراولى منذ عام 1927.
  • حصل على 500 جنيه من رئيس المحفل الماسونى بباريس لإنشاء الإخوان.
  • تستر على فضائح صهره عبد الحكيم عابدين الجنسية.
  • شهدت الجماعة فى عهده انشقاقات كبيرة.
  • نفذت الجماعة فى عهده اغتيالات سياسية أبرزها النقراشى والخازندار.
  • حاول التنصل من جريمة اغتيال جماعة الإخوان الإرهابية للنقراشى باشا لكنه فشل.
  • أسس التنظيم الخاص فى ثلاثينيات القرن الماضى لحمل السلاح ضد معارضة الجماعة.

 

وفى وقت سابق قال على الرباعى الكاتب السعودى، أن رسائل وأفكار حسن البنا مؤسس تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الإرهابية تسيطر عليها فكرة الخلاقة بل وتساعد كل من ينتمى للجماعة على تنفيذها أيا كانت الوسائل مؤكدا أن حسن البنا أفرد لها مساحات كبيرة من رسائله التى كان يبثها وسط أتباعه.

 

وذكر الرباعى، أن رسالة التعاليم لحسن البنا طالبت صراحة للسعى نحو إقامة الحكومة الإسلامية فهى أسست لحق السعى نحو السلطة من أجل ضمان فكرة عودة الخلافة الإسلامية كونها تحمل بعدا دينيا وليست مجرد شكل أو نظام للحكم.

 

وأكد الكاتب السعودى، أن حسن البنا ظل يتردد على المجالس التى تجمع علماء الأزهر ومشايخه ليحثهم نحو بذل الجهد لعودة الخلافة واستمر أربعة أعوام يفكر فى آلية تساعده فى بناء منظومة لإحياء الخلافة فأنشأ جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 1928 وحدد مراحل الوصول إلى الغاية المحددة سلفا بإعداد الفرد المسلم ثم الأسرة المسلم ثم المجتمع المسلم ثم الحكومة المسلمة ثم تحرير الأوطان الإسلامية ثم إقامة الخلافة ثم أستاذية العالم.


حسن البنا

ذكرى مقتل حسن البنا

ازمه الاخوان

التنظيم الخاص

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