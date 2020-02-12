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ترامب: الجيش الأمريكى قد ينظر فى تأديب المساعد المقال فيندام

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:20 ص
ترامب: الجيش الأمريكى قد ينظر فى تأديب المساعد المقال فيندام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندام، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي.

وكان فيندام وهو كولونيل في الجيش قدم واحدة من أكثر الإفادات إضرارا أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، أمس ، الثلاثاء،  "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندام قد يواجه إجراءات تأديبية إن ذلك يرجع للجيش.

وأضاف "بالنظر إلى ما حدث... فمن المؤكد، حسبما اتصور، أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندام في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندام "من الواضح أنني لم أكن راض عما فعله".

ومضى يقول "تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة... وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".


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