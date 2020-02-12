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الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:06 م
خالد صلاح
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تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية هى الثانية فى أقل من أسبوع

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:33 م
تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية هى الثانية فى أقل من أسبوع سقوط طائرة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من أسبوع، وقال متحدث باسم القوات الجوية، فى بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".
 
ونوهت الشبكة الباكستانية، إلى أن طائرة من طراز "ميراج" تستخدمها القوات الجوية للتدريب كانت قد تحطمت بالقرب من مدينة بمقاطعة "جهنك" فى ولاية البنجاب، يوم الجمعة الماضى خلال مهمة تدريبية روتينية ولم يسفر الحادث عن خسائر فى الأرواح.
 
فيما لقى طياران مصرعهما من جراء حادث تحطم طائرة تدريب بالقرب من قاعدة جوية باكستانية تعرف باسم "إم إم علم" فى مقاطعة ميانوالى بولاية البنجاب خلال الشهر الماضى فى مهمة تدريبية تشغيلية روتينية.
 

باكستان

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طائره تدريب

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