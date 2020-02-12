تجديد حبس متهم بالنصب على راغبي السفر 15 يوماً

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدم في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.

وضبطت الجهات الأمنية المتهم وبحوزته، 5 أكلاشيهات كربونية، منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بإحدى الدول العربية، و21 سمة دخول بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة)، و22 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، أكلاشيهات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بإحدى الدول العربية، وأكلاشيه لإحدى شركات التجارة والمقاولات العامة بإحدى الدول العربية، و8 عقود عمل، منسوبة لأحد الفنادق بإحدى الدول العربية خالية البيانات، وهاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بـ(صور للأكلاشيهات الكربونية المشار إليها، تأشيرات دخول لإحدى الدول العربية، صور سمات الدخول وعقود العمل المضبوطة، صور جوازات سفر وبطاقات رقم قومي، صور فحص طبى، سيرة ذاتية) وكذا العديد من المحادثات بينه وبين عملائه .

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه، مضيفاً قيامه بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

وضبطت الجهات المختصة المتهم، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنهم عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.