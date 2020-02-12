سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن لطلب فدية لجلسة 8 مارس المقبل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:50 م
تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن لطلب فدية لجلسة 8 مارس المقبل خطف مواطن-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة 8 مارس المقبل.

  

والمتهمون هم كلا من "ح.ص"، و"م.ع"، و"ع.م"، و"أ.م"، و"غ.ا"، و"س.ع"، و"م.إ"، و"ي.ف"، و"خ.أ"، و"خ.ع"، و"ف.ع".

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء .

 

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا ناريًا مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود .

 

وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، والدى أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه وأشهروا فى وجهه الأسلحة الآلية، وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.

 

وحدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

 

والمادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

 

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

 

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

 

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.


خطف

سرقة

حيازة اسلحة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

خطف مواطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة