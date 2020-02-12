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"بيطرى إسنا" تعدم 100 كلب ضال يعرض حياة المواطنين والسياح للخطر بالأقصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 ص
"بيطرى إسنا" تعدم 100 كلب ضال يعرض حياة المواطنين والسياح للخطر بالأقصر كلاب ضالة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد الرشيدى، مدير الإدارة البيطرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات القضاء على الكلاب الضالة بشوارع المدينة والقرى خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تكرار الشكاوى من المواطنين ولحماية الأفواج السياحية أيضاً التى تتوافد على المرسى السياحى فى المدينة خلال الموسم السياحى الشتوى، حيث إن الحملات مستمرة بصورة يومية للقضاء على كافة الكلاب الضالة المسعورة من الشوارع برعاية رجال مديرية الطب البيطرى التى تتخذ كافة الإجراء اللازمة بصورة قانونية تماماً فى القضاء على تلك الظاهرة التى انتشرت خلال الفترة الماضية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور محمد الرشيدى لـ"اليوم السابع" أن الحملات لمكافحة الكلاب الضالة نجحت فى إعدام 100 كلب ضال مفترس يعرض حياة المواطنين للخطر خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المديرية واصلت أيضاً برنامج التحصين للماعز والماشية، وذلك ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الشهر الجارى، حيث تم عمل حملة ترقيم وتسجيل وحصر الحيوانات فى نطاق الإدارة ووحدتها، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بإسنا، كما تم عمل 7 محاضر ذبح خارج المجزر فى نطاق الإدارة.

وأوضح الدكتور محمد الرشيدى، مدير الإدارة البيطرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن هناك طريقتين للإبلاغ عن الكلاب الضالة، حيث يمكن الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية التابع لها المواطن أو الذهاب لها للتبليغ بأماكن وجود الكلاب، كما يمكن الاتصال بمكتب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة وهو (0237481764)، وهناك لجنة تتكون من طبيب بيطرى بالإضافة إلى ممثل من وزارة البيئة ومسئول من المحليات تتوجه لجنة لمكان الشكوى ويتم التعامل مع هذه الكلاب، موضحاً أن رقم الخط الساخن للتبليغ عن وجود كلاب ضالة هو 19561.


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الطب البيطرى بالاقصر

اخبار مصر اليوم

اعدام كلاب ضالة بالاقصر

الادارة البيطرية باسنا

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