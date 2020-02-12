باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. تسجيل 1114 وفاة و44730 إصابة مؤكدة بكورونا فى أحدث حصيلة بالصين.. ساندرز يفوز فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى الأمريكى بنيو هامبشير.

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

في اليوم العالمى لمكافحة تجنيد الأطفال.. ميليشيات الحوثى جندت 30 ألف طفل

في اليوم العالمى لمكافحة جريمة تجنيد الأطفال في الحروب، تشير الإحصائيات إلى تصاعد أعداد الأطفال المستغلين في الحروب من قبل الميلشيات المختلفة، وفى مقدمتها ميلشيات الحوثى، التي جندت أكثر من 30 ألف طفل في صفوفها بحرب اليمن تم تجنيدهم في 51 معسكرا، حسبما كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية.



تجنيد أطفال اليمن

انطلاق عملية عسكرية للقضاء على بقايا الإرهاب فى محافظة الأنبار بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية "أبطال العراق" لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها فى الحدود العراقية -السورية - الأردنية من بقايا تنظيم داعش، وقال نائب قائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "بعدما حققت عمليات إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق المرحلة الاولى من أبطال العراق وذلك باشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطاعات الملحقة بها".



القوات العراقية ـ صورة أرشيفية

الصحة اليابانية: عدد مصابى كورونا فى البلاد تجاوز الـ200 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد تجاوز الـ 200 شخص بعدما سجلت 40 حالة إصابة إضافية على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى قبالة مرسى يوكوهاما فى اليابان، وأفادت وزارة الصحة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأنه من بين الحالات الـ40 الأخيرة التى ثبتت إصابتها بالفيروس على متن السفينة، هنالك أربعة أشخاص نقلتهم السلطات المعنية بالفعل إلى المستشفى، فى حالة خطيرة.



الفريق الطبى لمكافحة كورونا

نيسان تطلب 91 مليون دولار من غصن تعويضا عن أضرار

قالت نيسان موتور اليوم الأربعاء إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس محلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالى.



كارلوس غصن

تسجيل 1114 وفاة و44730 إصابة مؤكدة بكورونا فى أحدث حصيلة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.



الفريق الطبى لمكافحة تفشى كورونا

قائد بالبحرية الروسية: السواحل الأمريكية ليست آمنة للغواصات

حذر قائد بالبحرية الروسية اليوم الأربعاء من أن سواحل الولايات المتحدة ليست آمنة للغواصات الأمريكية وأن القوات البحرية الروسية تنشط فى هذه المناطق. وقال الأدميرال الروسى فيكتور كرافتشينكو، رئيس أركان القوات البحرية الروسية السابق، إن ساحل الولايات المتحدة الشرقى والغربى لم ولن يكون ملجأ آمنا للغواصات الأمريكية، مشيرا إلى "أن البحارة الروس يقومون بمهامهم فى مختلف مناطق المحيط العالمى بما فيها المحيطان الأطلسى والهادئ".



البحرية الروسية

ساندرز يفوز فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى الأمريكى بنيو هامبشير

فاز بيرنى ساندرز بفارق ضئيل فى الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية نيو هامبشير يوم الثلاثاء، مما عزز مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا فى السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فى الوقت الذى تعرض فيه منافسه المعتدل جو بايدن لانتكاسه بعدما أظهرت النتائج أنه سيحل على الأرجح في المركز الخامس.



بيرنى ساندرز

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو يعود إلى كراكاس بعد جولة دولية

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى فنزويلا بعد جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا على سفره فرضته حكومة الرئيس المطعون فى شرعيته نيكولاس مادورو. وأعلن جوايدو - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عودته ليتجمع بعدها حشد من مناصريه في مطار كراكاس الدولى الذى وصل إليه على متن رحلة قادمة من البرتغال.



زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو

الإصرار المصرى VS كورونا.. طالبة مصرية تتحدى الوباء لإكمال دراستها فى الصين

منذ تفشى وباء فيروس كورونا الجديد، لم تخرج بسمة أسامة ثروت الطالبة المصرية، من أبواب جامعتها بشمال غربى الصين لعدة أيام، وكان قد عاد بعض زملائها من الطلاب الأجانب إلى بلدانهم واحد تلو الآخر، لكنها اختارت البقاء فى الصين والاستمرار في كتابة رسالة الدكتوراه، بالإضافة إلى إثراء حياتها اليومية من خلال قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام وطبخ الطعام الصيني.



بسمة أسامة الطالبة المصرية فى الصين

نيويورك تايمز: ترامب يوافق مبدئيا على اتفاق مشروط مع طالبان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - نقلا عن مسؤولين أفغان وأمريكيين - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق بشكل مشروط على اتفاق سلام مع طالبان بعد أكثر من 18 عامًا من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - إن الاتفاق المشروط ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وربما بدء نهاية أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.