وأضاف أن هذه العملية تهدف لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الأردنية والحدود الفاصلة للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار.