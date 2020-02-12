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انسحاب مرشح ديمقراطى من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:22 ص
انسحاب مرشح ديمقراطى من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المرشح الديمقراطى أندرو يانج
أ ش أ

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أعلن رجل الأعمال الأمريكى أندرو يانج تعليق حملته الانتخابية فى السباق الديمقراطى للانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فشله فى إحداث التأثير المطلوب فى ولاية نيوهامشاير.
وقال يانج ـ عقب إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات الحزب الديمقراطى لاختيار مرشح رئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يتنافس أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ـ "أنا رجل حسابات والواضح من الأرقام أننا لن نفوز بهذا السباق، لست شخصا يقبل التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه، ولهذا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".
وأضاف يانج ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترامب ليس سبب كل مشاكلنا، انه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".
وتابع يانج قائلا: "لقد حققنا الكثير معا، وأوصلنا رسالة الإنسانية أولا ورؤية لاقتصاد ومجتمع يعمل لنا وللأمريكيين الآخرين".


أمريكا

الحزب الديمقراطى الأمريكى

انتخابات الرئاسة الأمريكية

أندرو يانج

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