انسحاب مرشح ديمقراطى من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن رجل الأعمال الأمريكى أندرو يانج تعليق حملته الانتخابية فى السباق الديمقراطى للانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فشله فى إحداث التأثير المطلوب فى ولاية نيوهامشاير.
وقال يانج ـ عقب إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات الحزب الديمقراطى لاختيار مرشح رئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يتنافس أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ـ "أنا رجل حسابات والواضح من الأرقام أننا لن نفوز بهذا السباق، لست شخصا يقبل التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه، ولهذا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".
وأضاف يانج ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترامب ليس سبب كل مشاكلنا، انه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".
وتابع يانج قائلا: "لقد حققنا الكثير معا، وأوصلنا رسالة الإنسانية أولا ورؤية لاقتصاد ومجتمع يعمل لنا وللأمريكيين الآخرين".
انسحاب مرشح ديمقراطى من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكيةالأربعاء، 12 فبراير 2020 08:22 ص
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أعلن رجل الأعمال الأمريكى أندرو يانج تعليق حملته الانتخابية فى السباق الديمقراطى للانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فشله فى إحداث التأثير المطلوب فى ولاية نيوهامشاير.
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