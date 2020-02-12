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اندماج محتمل بين "جيلى" و"فولفو".. و"CNN" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:41 م
اندماج محتمل بين "جيلى" و"فولفو".. و"CNN" تكشف التفاصيل
كتبت نهال طارق

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كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية عن وجود مناقشات بين شركة صناعة السيارات الصينية جيلى وشركة فولفو بشأن عملية اندماج كاملة والتي يمكن أن تمثل بداية أول قوة عالمية لصناعة السيارات فى الصين.

 

سيؤدى الدمج الكامل إلى إنشاء أول شركة صناعة سيارات صينية ذات امتداد عالمى حقيقى مما سيوفر المال فى تكاليف الإنتاج وشراء قطع الغيار ونفقات البحث والتطوير.

 

وتعد هذه الخطوة مهمة بالنسبة لصناعة السيارات الصينية بعيدًا عن السوق المحلية المضطربة، حيث إنه من الممكن أن تساهم فى زيادة صادرات السيارات من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة.

 

وتواجه صناعة السيارات ضغوطات كثيرة فى الفترة الأخيرة، حيث يتبارى صناع السيارات للحصول على موارد لتطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

 

يذكر أنه قد اتفقت Fiat Chrysler ومجموعة PSA الفرنسية لصناعة السيارات على الاندماج الكامل كما أعلنت Ford وVolkswagen عن تحالف مشترك، وأنشأت شركة جنرال موتورز وحدة تسمى كروز تهدف إلى تطوير الجيل القادم من السيارات وتلقى استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار من شركة هوندا (HMC).

 

وقد يسمح الاندماج أيضًا لشركة Geely-Volvo مجتمعة بجمع الأموال من المستثمرين الأجانب بطريقة لم تفعلها شركات صناعة السيارات الصينية من قبل وقالت شركة جيلي إنها تتوقع إدراج أسهم الشركة المشتركة فى كل من هونج كونج وستوكهولم.

 

وبحسب التقرير ارتفعت أسهم Geely بنسبة 10% في التعاملات المبكرة لهونج كونج يوم الثلاثاء، ثم تراجعت لتغلق 6% تقريبًا.

 

اشترت Ford اعمال فولفو للسيارات بقيمة 6.45 مليار دولار في عام 1999، مما سمح للشركة بالتركيز على الجزء الأكثر ربحية المتعلق بالشاحنات والحافلات، ولكن بعد تخلي فورد عن علاماتها التجارية الأجنبية قامت جيلي بشراء 99 % من فولفو مقابل 1.8 مليار دولار فقط في عام 2010.

 

وقال جيلى فى بيان "القصد من ذلك هو الحفاظ على الهوية المميزة لكل من العلامات التجارية جيلى وفولفو ولينك وشركاه وبولستار."

 

يذكر أن فولفو افتتحت أول مصنع للسيارات الأمريكية فى عام 2018 في ساوث كارولينا الامريكية وكانت أول شركة لصناعة السيارات تصدر السيارات من الصين إلى السوق الأمريكية فى عام 2015، وارتفعت مبيعات فولفو العالمية فى وقت تراجعت فيه المبيعات على مستوى الصناعة وفى العام الماضى ارتفعت مبيعاتها بنسبة 10% لتصل إلى 705 ألف سيارة.


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