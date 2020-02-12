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الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:00 م
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الولايات المتحدة تسعى لاستئناف تدريباتها العسكرية فى باكستان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:04 م
الولايات المتحدة تسعى لاستئناف تدريباتها العسكرية فى باكستان مارك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية
أ ش أ

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طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الكونجرس، الحصول على تمويلات لاستئناف برنامجها للتعليم والتدريب العسكرى فى باكستان، وسعت الوزارة فى طلبات ميزانيتها للعام المالى 2021 إلى الحصول على مبلغ 104.9 مليون دولار لبرنامجها الدولى للتعليم والتدريب العسكري، موضحة للكونجرس الأمريكى أن هذا البرنامج يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز التحالفات العسكرية والائتلافات الدولية المهمة بالنسبة لأهداف الأمن القومى للولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان أوردته صحيفة "دون" الباكستانية.
 
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى تخصيص 12.7 مليون دولار من المبلغ الكلى لتدريب العسكريين فى منطقة جنوب ووسط آسيا، من بينهم 3.5 مليون دولار لاستئناف البرنامج التدريبى فى باكستان.
 
وأوضح اقتراح الميزانية، أن برامج التعليم والتدريب العسكرية فى جنوب ووسط آسيا تدعم استراتيجية منطقة المحيط الهادئ والهندى من خلال التركيز على تأهيل القوات الدفاعية للشركاء الإقليميين وتأكيد التعليم العسكرى المهنى واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والسيطرة المدنية على الجيش.
 
وتشمل البرامج التدريب على اللغة الإنجليزية لتحسين قدرة الشركاء على العمل مع الولايات المتحدة.
 
وعلى الرغم من أن الطلب يشمل منطقة جنوب ووسط آسيا بأكملها إلا أنه صنف باكستان والهند وبنجلاديش ونيبال على أنها دول متلقية ذات أولوية.
 
ووافقت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على استئناف برامج التعليم والتدريب العسكرى لباكستان فى ديسمبر الماضى وذكرت أنها تفعل ذلك لتحسين التعاون الثنائى بشأن الأولويات المشتركة.
 
وتدير وزارة الخارجية الأمريكية برنامج التعليم والتدريب العسكرى الذى يمكن باكستان ودولا أخرى من إرسال مسؤوليها إلى المؤسسات الأمريكية.
 
وأشار مسئول أمريكى إلى أن قرار ترامب بتعليق المساعدات الأمنية الذى أعلن عنه فى يناير 2018 سمح باستثناءات على نطاق محدود وفقا لما يدعم المصالح الحيوية للأمن القومى الأمريكي، مما أتاح المجال لإعادة تشغيل بعض البرامج مع باكستان.
 
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية وافقت على استئناف البرنامج فى باكستان كأحد الاستثناءات ولكن بعد موافقة الكونجرس.
 

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