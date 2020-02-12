سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الوفد المشارك فى مؤتمر "تعزيز التعليم" يزور مدرسة مجمع الملك فهد ..صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:59 م
الوفد المشارك فى مؤتمر "تعزيز التعليم" يزور مدرسة مجمع الملك فهد ..صور جانب من الزيارة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة لوزراء التعليم في أفريقيا والشرق الأوسط، المشاركين بفعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، والذي يقام غدًا الخميس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستقبل الوفد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمقر مجمع الملك فهد النموذجي الرسمي للغات بمدينة نصر.

وتفقد الوفد سير العملية التعليمية بالمجمع للتعرف على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال الإصلاح الشامل فى المدارس، قبل أن يتوجهوا إلى مدرسة السيدة نفسية الثانوية للبنات.

وأشاد الوفد بالجهود والخطوات التى اتخذتها مصر لتطوير العملية التعليمية.

ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة فى مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

ويقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمى الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى، والدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولى.

ويناقش المؤتمر موضوع تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، والجلسة الثالثة تناقش موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".

IMG-20200212-WA0069
 

 

IMG-20200212-WA0070
 

 

IMG-20200212-WA0071
 

 

IMG-20200212-WA0072
 

 

IMG-20200212-WA0073
 

 

IMG-20200212-WA0074
 

 

IMG-20200212-WA0075
 

 

IMG-20200212-WA0076
 

 

IMG-20200212-WA0077
 

 

IMG-20200212-WA0078
 

 

IMG-20200212-WA0079
 

 

 


التربية والتعليم

تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة