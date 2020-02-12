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الوزراء يوافق على شروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية بالحوافز الاستثمارية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:03 م
الوزراء يوافق على شروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية بالحوافز الاستثمارية اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمى 11، و12 بقانون الاستثمار، التى من بينها أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشرًا بزيادة رأس المال فى السجل التجارى للمشروع الاستثمارى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال فى إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثمارى تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قرارًا بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثمارى بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.


الحوافز الاستثمارية

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