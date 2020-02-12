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الناتو: هدفنا زيادة قدرة القوات العراقية لضمان عدم عودة داعش الإرهابى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:07 م
الناتو: هدفنا زيادة قدرة القوات العراقية لضمان عدم عودة داعش الإرهابى الناتو
كتب محمد جمال

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن اجتماعات وزراء دفاع الناتو فى بروكسل ناقشت الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال ستولتنبرج: "ناقشنا اليوم الأربعاء، الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، متابعا "الحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية فى العراق".

وأضاف ستولتنبرج بحسب سبوتنيك "نحن على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية، ونريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابى كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب".

وأتم ستولتنبرج "سنبقى فى العراق طالما مرحب بنا هناك"، وأعلن العراق، فى ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وأفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" أن وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر قال: ما نريد أن نفعله في العراق هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه، وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نرغب في أن نرى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.
 
ونوهت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية فى ساحة الوثبة مما تسبب فى إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

الناتو

العراق

داعش

الجيش العراقى

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