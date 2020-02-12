الناتو: هدفنا زيادة قدرة القوات العراقية لضمان عدم عودة داعش الإرهابى

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن اجتماعات وزراء دفاع الناتو فى بروكسل ناقشت الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال ستولتنبرج: "ناقشنا اليوم الأربعاء، الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، متابعا "الحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية فى العراق".
وأضاف ستولتنبرج بحسب سبوتنيك "نحن على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية، ونريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابى كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب".
وأتم ستولتنبرج "سنبقى فى العراق طالما مرحب بنا هناك"، وأعلن العراق، فى ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وأفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" أن وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر قال: ما نريد أن نفعله في العراق هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه، وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نرغب في أن نرى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو.
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