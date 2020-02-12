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السعودية والكويت الأعلى تصويتا..

اللجنة العامة للمصريين فى الخارج تتلقى أوراق الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:03 م
اللجنة العامة للمصريين فى الخارج تتلقى أوراق الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر – هشام عبد الجليل

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كشف المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن اللجنة العامة المشكلة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات التكميلية لدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا، تلقت من وزارة الخارجية المصرية، أوراق الانتخابات التي أجريت على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري، تمهيدا لإعادة مراجعتها ثم ضمها على نتائج الداخل.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج فى 124 دولة، كانت ارسلت أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج، إلى وزارة الخارجية، والتى قامت بدورها بإرسالها للجنة العامة للمصريين في الخارج ومقرها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الدول العربية كانت الأعلى تصويتا في الانتخابات التكميلية خاصة من أبناء الجالية المصرية في السعودية والكويت والإمارات.

 وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة العامة تقوم حاليا بمراجعة عدد المشاركين في عمليات التصويت التي أجريت في الخارج وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد ما حصل عليه كل مرشح على حدا ونماذج محاضر الفرز، وبعد التأكد من صحتها سيتم إضافتها إلى أصوات المصريين في الداخل بعد انتهاء عمليات التصويت اليوم الأربعاء.

يذكر أن عمليات التصويت بالنسبة للمصريين في الداخل من أبناء دائرتى الجيزة وملوى انطلقت أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء والتي يشرف عليها حوالى 300 قاضيا، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة  على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبا.

بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخبا.

 


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