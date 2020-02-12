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الكنيسة الكاثوليكية تنظم مؤتمرا لخدام مدارس الأحد بعنوان "فكر حديث لجيل جديد"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:35 م
الكنيسة الكاثوليكية تنظم مؤتمرا لخدام مدارس الأحد بعنوان "فكر حديث لجيل جديد" خلال مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية
كتبت سارة علام

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نظمت لجنة التربية الدينية بالكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية مؤتمرا تثقيفيا لخدام مدارس الأحد بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل أمس إذ حمل المؤتمر عنوان أحدث الطرق لتقديم لقاء مدارس الأحد" وحاضرت فيه داليا بشارة فى محاضرة باسم " من أجل فكر حديث يواكب جيل جديد" تضمنت المحاضرة بعض التدريبات العملية لتقديم تعليم مسيحي بأسلوب شيق وجذاب،و شارك في هذا المؤتمر العديد من أمناء الخدمة وخدام الكنائس وبعض الراهبات والأب يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة.

كان مركز التعليم المسيحى بإيبراشية أسيوط للأقباط الكاثوليك قد أطلق فعاليات بانوراما شتاء 2020 بخدمة التربية الدينية المسيحية تحت عنوان " فرصة جديدة "، وتتضمن أعمال البانوراما عدد من اللقاءات التثقيفية للمخدومين للتأمل فى حياة أربعة شخصيات من الكتاب المقدس هم " نعمان السريانى ، الملك حزقيال ، متياس الرسول ، وفيلبس والخصي الحبشى "، إذ أكد الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط للكاثوليك أن الايبراشية تولى التعليم الديني المسيحي أهمية خاصة.

 

 عمل عدد من خدام مدارس الأحد بكنائس الايبارشية بالتعاون مع موظفى مركز التعليم المسيحى ، على إعداد اللقاءات الدينية والأنشطة المصاحبة لها لكافة المراحل العمرية من الحضانة حتى الثانوى . كذلك قام بمراجعة اللقاءات نخبة من الآباء الكهنة و الراهبات ، حيث أصدر مركز التعليم المسيحى على هامش البانوراما كتاب الخادم لشرح اللقاءات الدينية إلى جانب اسطوانة مدمجة بالترانيم والأنشطة ، فضلاً عن كتيب لكل مخدوم .

 

عن فعاليات البانوراما بكنائس ايبارشية اسيوط للاقباط الكاثوليك ، يقول الأب انجيلوس شحاتة مدير مركز التعليم المسيحى :  فى بداية كل عام جديد يعطى الله نعماً لكل أبنائه المؤمنين به  فهو يجدد السنة ويجدد فيها محبته وعطاياه ونعمه لكل من يفتح قلبه لنوال هذه العطايا . وايضاً فى زمن الميلاد المجيد

 

وأضاف: يعطى الله ليس فقط العطايا والمواهب بل يعطى ابنه الحبيب للعالم لكى يحيا به ، ولكى يجدد الرجاء فى الحياة الأفضل التى أرادها الله للإنسان مستكملا: فى هذا العام الجديد وبمناسبة البانوراما الشتوية بخدمة مدارس الأحد والتى تعقد خلال اجازة نصف العام بالكنائس ، أردنا أن نقدم بعضاً من الفرص الجديدة التى يعطيها الله للإنسان من أجل حياته ورسالته ، وذلك من خلال أربعة موضوعات مختارة من كتابنا المقدس .

 

 


التربية الدينية

الكاثوليك

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