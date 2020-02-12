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الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا الصراع فى محافظة إدلب السورية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:15 ص
الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا الصراع فى محافظة إدلب السورية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان فى اتصال هاتفى الصراع المتصاعد فى محافظة إدلب السورية.

وأضاف في بيان مقتضب بشأن الاتصال أن بوتين وأردوغان اتفقا على أهمية تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص سوريا، وكذلك ضرورة مواصلة الاتصالات بين بلديهما بشأن سوريا من خلال الوكالات المعنية.

وفى السياق نفسه، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، تهديداته بشن عدوان على قوات الجيش السورى، فى شمال سوريا، إذا ما أصيب أى جندى تركى، موضحا أنهم سوف يستخدمون القوة الجوية فى شن هجمات على المنطقة.

وتمثل تهديدات أردوغان بمثابة انعكاس صريح لرغبته فى انتهاك السيادة السورية، فى إطار دعمه اللامتناهى للميليشيات الإرهابية، ورغبته فى إحيائها، لتكون ذراعا له فى سوريا فى المستقبل.

وقال الديكتاتور التركى إن بلاده ستضرب قوات الحكومة السورية فى أى مكان بشمال سوريا إذا أصيب أى جندى تركى آخر وإنها قد تستخدم القوة الجوية.

وقال أردوغان فى أنقرة إن تركيا عازمة على طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير. وأضاف "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفى الجو دون تردد".

 

 

 

 


فلاديمير بوتين

سوريا

أردوغان

الكرملين

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