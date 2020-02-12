السيطرة على حريق محدود بنيابة أول أسيوط

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطار من مأمور قسم ثان أسيوط بورود بلاغ من نيابة أول أسيوط باشتعال النيران فى بعض المخلفات، وامتدادها لمسافات أكبر بمبنى النيابة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، والجهات المعنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعاونة عدد كبير من المحامين، والأهالى دون حدوث تلفيات أو إصابات بين المتواجدين بمقر النيابة.

وفى سياق آخر، أصيب طبيب، وفنى معمل فى حادث تصادم وقع مساء اليوم بين سيارتين ملاكى بطريق شطب الجديد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق شطب الجديد دائرة المركز ، وبالأنتقال والأسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة رقم 127265 ملاكي اسيوط، وسيارة م ص ج 8425 على طريق شطب الجديد.

أسفرت عن إصابة كل من "اندرو إكرام بشرى" ٣٥سنة طبيب ومقيم بأسيوط مصاب سحجات وكدمات متفرقه بالجسم يعمل بمستشفى الايمان

و"رومانى إكرام بشرى" ٤٠ستة فنى معمل مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان بالاربعين وتم تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.