السياحة تضع اللمسات الأخيرة لتنظيم احتفالية نقل المومياوات الملكية

اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مساء أمس مع الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية التى تم اتخاذها لتنظيم هذه الاحتفالية لنقل المومياوات فى موكب مهيب يليق بعظمة الاجداد وبالحضارة المصرية العريقة.

وحضر الاجتماع العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم عرض جميع العناصر الفنية واللوحات والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير عملية النقل بالإضافة إلى شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل والتصميمات الخاصة بها والأزياء التى سيتم استخدامها للأفراد المصاحبين للموكب والموسيقى المصاحبة للموكب و غيرها من العناصر الفنية.

كما تم عرض تصور لنقطة انطلاق الموكب من المتحف المصري بالتحرير ونقطة الوصول واستقبال موكب المومياوات بمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالاضافة الي عرض الإجراءات التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية استعدادا و تمهيدا لعملية النقل، وخاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة علي خط سير عملية النقل.

وقد أدلى وزير السياحة والآثار ببعض التوجيهات والتعديلات فى بعض التصميمات المنفذة.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي ترجع إلى عصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات،منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.