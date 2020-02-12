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الرئيس الفرنسى يوجه الدعوة لقائد الجيش الليبى لزيارة باريس

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:09 م
الرئيس الفرنسى يوجه الدعوة لقائد الجيش الليبى لزيارة باريس حفتر
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "الحدث"، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وجه الدعوة لقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لزيارة باريس.

وكان قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، استقبل اليوم الأربعاء، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا فى بنغازى، كان قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، قال فى تصريحات سابقة، إنه تقرر عقد اجتماع جديد فى منتصف مارس، لوزراء خارجية الدول التى تسعى للتوسط فى التوصل لاتفاق سلام فى ليبيا.وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد فى برلين فى 19 يناير على تعزيز هدنة هشة فى ليبيا.ولكن الأطراف المتناحرة لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، كما لم تكف الدول التى تدعم طرفى النزاع بالسلاح.

وقال ماس لمحطة (زد.دى.إف) الألمانية "كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين فى الاجتماع الذى عقد بشأن ليبيا فى برلين فى الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد فى منتصف مارس".

وأضاف أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأخفقت لجنة تم تشكيلها فى مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف فى عقد اجتماع كان مقررا تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضى.

وقال ماس، أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولى لوضع قرار حتى تعرف الدول التى تخرق حظر التسليح الذى تفرضه الأمم المتحدة أنه "يتعين عليها توقع عواقب".

 


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