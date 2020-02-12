سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب العالمى يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:10 م
الذهب العالمى يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة ذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر.

ونزل الذهب الفوري 0.2 % إلى 1564.15 دولار للأوقية، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1567.50 دولار.

وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس أن العدوى قد تنتهي في أبريل نيسان مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.

وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 % إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 % إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 % إلى 964.80 دولار.


أسعار الذهب

الذهب

فيروس كورونا

الصين

الأسهم الآسيوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة