الدولار قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر واليورو يتراجع

رويترز

استقر الدولار قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر اليوم الأربعاء وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا، كما حقق الدولار النيوزيلندى مكاسب بعد تخلى البنك المركزى عن انحيازه صوب خفض أسعار الفائدة.

وتأكدت 2015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى أمس الثلاثاء وهى أقل زيادة يومية فى عدد المصابين منذ يوم 30 يناير. وقال كبير الاستشاريين فى مجال الصحة بالصين إن التفشى ربما ينتهى تماما بحلول شهر أبريل.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 98.77 أى دون أعلى مستوى فى أربعة أشهر بقليل والذى سجله فى الجلسة السابقة وهو 98.95.

وتسبب وباء فيروس كورونا فى اضطراب اقتصاد الصين وهو ثانى أكبر اقتصاد فى العالم. وفى أسواق العملات، تعرضت العملات المعتمدة على التصدير مثل الكرونة النرويجية والكرونة السويدية لضغوط مع انتشار الفيروس.

وتراجعت الكرونة النرويجية بما يزيد على 5% منذ بداية العام الجارى فى حين انخفضت الكرونة السويدية 2.6%.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6462 دولار أمريكى فى أكبر زيادة خلال شهرين بعد أن أزال البنك المركزى احتمالا لخفض سعر الفائدة من توقعاته المستقبلية.

وتراجع اليورو الليلة الماضية لأدنى مستوى فى 4 أشهر متأثرا بمخاوف الركود الاقتصادى فى أوروبا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين ليستقر عند 1.0915 دولار.