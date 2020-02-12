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الجيش اللبنانى يطلق نيرانا باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت أجواءه

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:25 م
الجيش اللبنانى يطلق نيرانا باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت أجواءه الجيش اللبنانى
وكالات

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أطلق الجيش اللبناني، مساء اليوم، الأربعاء، نيرانه تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" خرقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث أطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون إصابتها.

وعلى الفور، عادت الطائرة إلى داخل إسرائيل، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة، ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه:

بتاريخه وقرابة الساعة 20,00، خرقت طائرة مسيرة (درون) معادية الأجواء اللبنانية فوق ميس الجبل، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها، ما أجبر المسيرة على الانسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين، وأشار الرئيس اللبناني - في تصريح اليوم الأربعاء، خلال استقباله مجموعة من الوفود - إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف: "إننا جميعا مسئولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين صفة الفساد على كافة المسئولين، بحيث أن أيا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم أو في أي من المواقع العامة في السابق أصبح في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا أمر لا يجوز، كما أن قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح، على نحو أصبحنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
 

وأكد أن العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. وقال:"إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك".
وشدد الرئيس اللبناني على أن كل من امتدت يده إلى المال العام، سيخضع لسلطة القضاء والمحاكمة بمقتضى القانون، وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية المتعلقة بالمال العام.
 

وتطرق عون إلى الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي اللبناني، مشيرا إلى أن لجوء اللبنانيين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها، زاد من حدة الأزمة، معربا عن ثقته في أن لبنان سيستعيد عافيته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.


الجيش اللبنانى

لبنان

إسرائيل

طائرة مسيرة

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