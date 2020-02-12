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التموين تفحص غدا عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 ص
التموين تفحص غدا عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات زيت تموين
كتب مدحت وهبة

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تفحص  الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  غدا الخميس العروض التى ستقدمها الشركات الراغبة  فى المشاركة فى المناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 مارس  وحتى 15  ابريل  2020  وذلك  لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين  ضمن مقررات  شهر فبراير  الجارى من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويواصل موقع دعم مصر للأسبوع الثانى تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد إفراد أسرته المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.


 


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