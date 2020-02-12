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التعليم: 16 مايو بدء الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات و27 يوليو للدور الثانى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص
التعليم: 16 مايو بدء الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات و27 يوليو للدور الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تم البدء فى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، أن قطاع التعليم الفنى قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دورى لواضعى الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020 وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية

وتابعت: "سوف يتم عقد لقاء تنويرى مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم فى مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد وكذا عضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية المرشحين لوظيفتى (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ثم تم عرض الذين تم اختيارهم (أساسى – احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية".

ولفتت إلى أنه بناءً على موافقة الدكتور الوزير فقد تم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة المرشحين لوظيفتى رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.


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