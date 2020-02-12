البحرين تستضيف ورشة عمل "تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية"

وكالات

تستضيف مملكة البحرين، اليوم وغدا، بمقر المجلس الأعلى للمرأة ورشة العمل الإقليمية حول "مشروع بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية " بتنظيم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، يستعرض ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الورشة واقع مشاركة المرأة الخليجية في التنمية وأفضل الممارسات في رصد وقياس مؤشرات تمكين المرأة إلى جانب المشاركة في طاولة مستديرة حول منهجية بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية عبر تناول منهجية البناء والتصميم، والمحاور والمجالات التي يشتمل عليها المؤشر الخليجي، والمؤشرات الفرعية التي يتضمنها كل محور، بالإضافة إلى آليات الحساب ومصادر البيانات.

وتهدف الورشة الى التعرف على الجهود المبذولة من الدول الأعضاء لرصد مؤشرات مشاركة المرأة الخليجية في التنمية ورفع ترتيب هذه المؤشرات على المستوى الدولي، ورصد مؤشرات وأهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بتمكين المرأة في دول المجلس، والتنسيق والتعاون للوصول إلى استراتيجية موحدة لبناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية والاتفاق على القائمة الأساسية من المؤشرات الفرعية التي ستتضمن احتساب المؤشر الخليجي، ونقل تجربة مملكة البحرين للدول الخليجية باعتبارها بيت خبرة في شؤون المرأة واعتمادها المرصد الوطني لقياس مؤشر ات تقدم المرأة و إعداد تقرير وطني يقيس التوازن بين الجنسين تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء.