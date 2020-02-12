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البترول توقع مذكرتى تفاهم لتنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:07 ص
البترول توقع مذكرتى تفاهم لتنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية توقع مذكرتي تفاهم لتنفيذ اعمال المشروعات البترولية بغينيا
كتبت - مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة التوقيع علي مذكرتي تفاهم للعمل في تنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية من خلال شركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصرى.
 
وتم توقيع المذكرة الاولي بين كل من جابرييل اوبيانج ليما وزير البترول والمعادن بغينيا الاستوائية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وبموجب المذكرة ستقوم بتروجت بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية والقيام باعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.
 
كما وقع رئيس بتروجت المهندس وليد لطفي مع المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات داخل غينيا الاستوائية استغلالا للخبرات والامكانيات التي يمتلكها الطرفان.
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

البترول

غينيا الاستوائية

أفريقيا

المشروعات البترولية

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