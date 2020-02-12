الانتهاء من رصف 19 طريق بمراكز البحيرة بتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق بين جميع مسئولى الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكه الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة، وذلك لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

مضيفا أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من وضع الطبقة الإسفلتية لعدد 19 طريق بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 51 مليون و543 ألف، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسويه جميع الطرق الغير ممهده واستئناف أعمال رد الشيء لأصله.

من جانبه أكد المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس لعدد 3 طرق بمراكز دمنهور وأبو حمص وحوش عيسى وجارى العمل بطبقات الأساس والمخلفات لعدد 9 طرق أخرى بإجمالى 31 طريق بنطاق المحافظة .

مشيراً إلى الانتهاء من أعمال خطه الصيانة ورد الشيئ لأصله لعدد 9 طرق بنطاق مراكز "أبو حمص والمحمودية والدلنجات وأدكو وحوش عيسى وكفر الدوار " بتكلفة إجمالية 17 مليون و566 ألف جنية

يذكر أن الطرق التى تم رصفها خلال الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز محافظة البحيرة هي:

1- استكمال طريق دفشو فى اتجاه أبو رابح بمركز كفر الدوار بطول 1 كم وبتكلفة مليون و761 ألف جنيه .

2- نظارة سماديس – الخزان بمركز الرحمانية بطول .6 كم وبتكلفة مليون و646 ألف جنيه .

3- طريق محلة صا – شبراريس بمركز شبراخيت بطول 1.6 كم وبتكلفة مليون و978 ألف جنيه.

4- استكمال جسر ترعة الحاجر بمركز كوم حماده بطول 1كم وبتكلفة 3 مليون و143 ألف جنيه .

5- استكمال مدخل أغا من طريق الخيرى بمركز الدلنجات بطول 0.5 كم وبتكلفة 792 ألف جنيه .

6- استكمال طريق جسر ترعة الحاجر بمركز الدلنجات بطول 2.1 كم وبتكلفة 3 مليون و261 ألف جنيه .

7- استكمال طريق ترعة فرهاش بمركز الدلنجات بطول 2.1 كم وبتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه

8- استكمال أبو دياب الأسفل بمركز دمنهور بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و604 ألف جنيه

9- إستكمال منشأة حمور بمركز دمنهور بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه

10- إستكمال كفر خليفة العوامر بمركز إيتاى البارود بطول 2 كم وبتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه

11- إستكمال طريق جنبواى الروقة بمركز ايتاى البارود بطول 1.2 كم وبتكلفة مليون و400 ألأف جنيه

12- إستكمال جواد حسنى – دير أمس بأبو حمص بطول 1.5 كم وبتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه

13- إستكمال نصر الله حبيب بابو حمص بطول 2.2 كم وبتكلفة 3 مليون و200 ألف جنيه

14- استكمال حمد منيسى بالمحمودية بطول 2كم وبتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه

15- استكمال سيد بحر ( النجاح العزيمة ) بمركز بدر بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون و170 ألف جنيه

16- استكمال طريق السلخانة 2 سائقين أمام مدرسة الزراعة بمركز بدر بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون و645 ألف جنيه

17- استكمال كفر السابى بمركز شبراخيت بطول 0.9 كم وبتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه

18- استكمال جسر ترعة النوبارية بمركز كوم حمادة بطول 1.4 كم وبتكلفة 3 مليون و663 ألف جنيه.

19- استكمال طريق الررييكو المركب بحوش عيسى بتكلفة 0.7 كم وبتكلفة 2 مليون و380 ألف جنية.

يشار فى هذا السياق أن وزارة النقل وقعت اتفاقية مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف وتطوير الطرق المحلية داخل 12 محافظة .